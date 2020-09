Doria anuncia retomada das obras do Rodoanel em Guarulhos

O governador João Doria anunciou hoje a retomada das obras do trecho Norte do Rodoanel. A informação foi dada durante a coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

Segundo ele, o edital para licitação da obra deve ser publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (10) e a previsão é que as obras sejam retomadas em fevereiro de 2021 com a geração de 12 mil empregos diretos e indiretos. As intervenções estão estimadas em R$ 1,6 bilhão e devem ser concluídas em 2023. As obras estão paradas desde 2018.

O trecho de 44 km continua dividido em seis lotes, os mesmos do início do projeto. Vence a empresa ou consórcio que oferecer o menor valor para fazer o que ainda falta em cada um dos lotes e consertar as falhas indicadas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, feito a pedido da Secretaria de Transportes e Logística.

O relatório apontou que 67% das falhas consideradas grandes na construção do Trecho Norte do Rodoanel estão nos três lotes da obra em Guarulhos. Segundo o laudo, foram classificados como grandes 59 pontos, destes 40 estão na cidade, sendo oito no Lote 4, 14 no Lote 5 e 18 no Lote 6.

No total, o IPT identificou 1.291 falhas na construção do trecho Norte, caracterizando 64% delas como pequenas e/ou insignificantes, 31% como médias e 5% como grandes – sendo estas últimas relacionadas a amplitude e tamanho e não a gravidade da magnitude.

Raio-x da nova obra

Lote 1 (liga o Trecho Oeste, confluência com a av. Raimundo Pereira Magalhães)

Custo: R$ 524.717.135,34

Prazo: 24 meses

Custo: R$ 193.567.355,60

Prazo: 15 meses

Custo: R$ 350.012.679,66

Prazo: 24 meses

Custo: R$ 136.076.284,48

Prazo: 15 meses

Custo: R$ 105.069.580,98

Prazo: 15 meses

Custo: R$ 286.632.227,62

Prazo: 24 meses

Custo: R$ 1.590.075.263,68

Crédito da foto: Mayara Nascimento