Cidade: Com destino à Guarulhos, 4º Batalhão Rodoviário recupera caminhão que transportava carga avaliada em R$ 776,1 mil

Da Redação

[email protected]



A Polícia Militar, por meio do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), recuperou um caminhão carregado com uma carga de peças automotivas, na noite desta terça-feira (8), em Perus, zona oeste da Capital Paulista. Na ação, um homem, de 31 anos, foi preso. Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizava patrulhamento pela rodovia dos Bandeirantes (SP-348), quando foi informada que um caminhão-trator, atrelado a um semirreboque e carregado com mercadorias, havia sido roubado e que, segundo a empresa de rastreamento, estaria dando sinal de estar no km 36 da via, sentido cidade de São Paulo.



Os pms rodoviários imediatamente foram ao encontro do veículo, conseguindo localizá-lo no km 33, onde foi dado sinal de parada ao condutor, que desobedeceu. Houve acompanhamento, e o caminhão foi interceptado no km 27. Durante a abordagem, o suspeito contou à equipe que foi chamado por conhecidos para buscar o veículo na região do município de Sumaré, onde o motorista foi obrigada a entregar o caminhão. Disse, ainda, que levaria a carreta até a Marginal Tietê para um terceiro que a encaminharia até a cidade de Guarulhos, na região metropolitana, para que fosse desmontada e a carga extraviada.



O homem foi preso em flagrante e o caminhão, assim como a carga, avaliada em R$ 776,1 mil, apreendidos para restituição. A vítima do roubo, um motorista, de 47 anos, foi localizado posteriormente e contou à polícia que foi abordado em Santa Bárbara d’Oeste por um suspeito, em um furgão. Após entregar o veículo, ele foi mantido refém e depois solto. A ocorrência foi registrada no 33º Distrito Policial (Pirituba), onde o autor foi indiciado por roubo de carga e veículo, permanecendo preso à disposição da Justiça.