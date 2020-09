Economia: Fazenda Estadual prevê repasse de quase R$ 60 milhões do ICMS para Guarulhos até o final deste mês

Da Redação

[email protected]



O Governo do Estado de São Paulo deve depositar até o final deste mês a quantia aproximada de R$ 60 milhões em repasses do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) para Guarulhos. O depósito a ser realizado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento é referente ao montante arrecadado no período de 15/9 a 29/9.

Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade.



No mês de setembro, a estimativa é transferir para as prefeituras do Estado o total de R$ 2,23 bilhões em repasses de ICMS. Os depósitos semanais são realizados por meio da Secretaria da Fazenda e Planejamento sempre até o segundo dia útil de cada semana, conforme prevê a Lei Complementar nº 63, de 11/01/1990.