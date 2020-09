Com variedade de sabores, guarulhenses aproveitam o delivery das pizzarias de em tempos de pandemia

“Vamos pedir uma pizza?”. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das frases mais ditas pelo brasileiro e, neste tempo de pandemia e isolamento social, o delivery virou escolha certa na mesa de muitas famílias.

A popularidade do delivery já era enorme, porém, agora apresentou uma alta significativa. De acordo com a Associação Pizzarias Unidas do Brasil, desde o começo da pandemia, em abril, o faturamento de suas filiadas aumentou em até 30%, conforme a região do país. Prova disso, é que 60% das pizzarias em todo o país oferecem o produto apenas através de entrega.

Pensando nisso, o Viva separou quatro pizzarias de Guarulhos para você aproveitar este final de semana e escolher o seu sabor preferido, recebendo no conforto da sua casa, com todas as medidas de higiene e segurança necessárias.

Empórium Pizzas

A Empórium Pizzas é um dos locais mais pedidos pelos guarulhenses. Uma das pizzas preferida pelos clientes é a Empórium, composta por peito e peru, mussarela de búfala, tomate seco e bacon. Outros sabores tradicionais da Empórium são a pizza de cinco queijos, portuguesa, calabresa e mussarela. A casa tem mais de 50 tipos de pizzas diferentes entre salgadas e doces. O estabelecimento está localizado na avenida Paulo Faccini, 2.190 – Maia. Horário de funcionamento de terça-feira a domingo das 18h às 00h. Mais informações e delivery: 3494-8800/2447-2002.

Pizzaria Dom Figueira

Na pizzaria Dom Figueira os cuidados de prevenção e higiene foram reforçados durante a pandemia. No cardápio há mais de 30 sabores e, uma das principais, é a que leva o nome da casa, que acompanha cream cheese, alface americano, cebola roxa, tomate seco e molho tártaro. Outro diferencial do estabelecimento é a pizza de Mix Vegetais, que acompanha brócolis, palmito, catupiry original e tomate seco. Outros sabores mais pedidos na casa também são a pizza de quatro queijos, bacon e pepperoni. Para os amantes das pizzas doces, os sabores são de prestígio e brigadeiro, além de banana e a tradicional romeu e julieta. O estabelecimento está localizado na rua Claudino Barbosa, 631 – Macedo. Horário de funcionamento diariamente das 18h às 00h. Mais informações e delivery: (11) 4803-1317/2788-0389/ WhatsApp 98304-3510.

Pizzaria Palazze

A Pizzaria Pallazze oferece os mais variados sabores de pizzas e massas, com os melhores ingredientes e feitas pelos profissionais mais experientes do mercado. O variado cardápio, além de pizzas, também inclui esfihas doces, como nutella com M&M, e salgadas como ricota, frango com catupiry, calabresa e cheddar; além de calzones. Um dos destaques das pizzas é a vegana, feita com mussarela vegana, tomate seco e rúcula. O estabelecimento está localizado na avenida Guarulhos, 1.573 – Vila Augusta. Horário de funcionamento diariamente das 18h às 23h45. Mais informações e delivery: 2422-4144/2414-1670/2414-0003.

Pizza Hut

A Pizza Hut é uma cadeia de restaurantes e franquias especializada em pizzas e massas. Com sede na cidade de Plano, no Texas, a Pizza Hut é a maior cadeia de pizzarias do mundo, com quase 15 mil restaurantes e quiosques em mais de 130 países. Possui 95 restaurantes no Brasil e, em Guarulhos, está localizada na Vila Galvão. Entre os principais sabores estão mussarela, pepperoni, calabresa, brasileira e frango com requeijão. O estabelecimento está localizado na avenida Doutor Timóteo Penteado, 2.575 – Vila Galvão. Mais informações e delivery: 2459-6151/2459-6155.