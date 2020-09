Programação #emcasacomsesc traz música, teatro e debate nesta semana

Após completar quatro meses no ar, a série Música #EmCasaComSesc prossegue com novas apresentações, sempre às 19h, no Instagram Sesc Ao Vivo e no YouTube Sesc São Paulo.

Paulinho Boca de Cantor canta sucessos dos Novos Baianos e da sua carreira solo, além de contar histórias dos mais de 50 anos de estrada na MPB, no show de sábado (19). Humor, swing e momentos vividos pelo intérprete e compositor fazem parte da apresentação. No set list, clássicos dos Novos Baianos como “Dê um rolê”, “Preta Pretinha”, “Swing do Campo Grande” e “Brasil Pandeiro”. Além de se apresentar desde os anos 1960 em shows musicais por todo o Brasil e no exterior, tanto com os Novos Baianos, como em carreira solo, Paulinho Boca de Cantor é produtor cultural e pesquisador da musicalidade brasileira. Tem produzido e apresentado trabalhos sobre a história da música no Brasil, resultado de pesquisas e de resgate do patrimônio artístico e cultural.

Fechando a semana, no domingo (20), o cantor e compositor Moacyr Luz apresenta um show intimista, no formato voz e violão. Direto do seu apartamento, o músico traz para o público canções inéditas e parcerias com grandes nomes da música brasileira, como Joyce, Raimundo Fagner e Aldir Blanc (1946-2020). Durante a apresentação, o sambista conversa com os internautas e conta histórias por trás de cada composição. Moacyr Luz tem mais de 300 músicas gravadas e é líder do grupo Samba do Trabalhador, evento que acontece há 15 anos, todas as segundas-feiras no Clube Renascença, no Andaraí, Zona Norte do Rio de Janeiro. Também é compositor oficial das escolas de samba Paraíso do Tuiuti e Renascer de Jacarepaguá.

Já a série Teatro #EmCasaComSesc, com a transmissão de diferentes trabalhos cênicos diretamente da casa dos artistas, ocorre sempre às segundas, quartas, sextas e domingos, às 21h30. No ar desde maio, a série apresenta ao público na próxima semana o espetáculo: Antunes Filho : $odoma \G/omorra, concebido e dirigido por Luiz Päetow, que será apresentado pela primeira vez no domingo (20). A montagem, que faria parte do 29º Festival de Curitiba em abril, cancelado em razão da pandemia, agora volta como uma ação do Festival em parceria com o #EmCasaComSesc. Transcendendo as molduras tradicionais do teatro, reinventado em um contexto ainda mais apocalíptico, o espetáculo é construído a partir das pesquisas cênicas do diretor Antunes Filho (1929-2019), que por 37 anos comandou o Centro de Pesquisa Teatral (CPT), fundado em 1982. Päetow cria, a partir da obra inacabada, uma montagem que explora os alicerces da gramática teatral e une reflexão e catarse, em sintonia com os tempos pandêmicos atuais. A encenação contará com as participações virtuais de Matheus Nachtergaele, Grace Passô, Christian Malheiros, Nena Inoue, Jé Oliveira, Gabriela Flores, entre outras. Classificação: 16 anos.

Com o objetivo de incentivar a reflexão no contexto desafiador em que nos encontramos, a série Ideias, promovida pelo Sesc São Paulo por intermédio de seu Centro de Pesquisa e Formação (CPF), traz a transmissão ao vivo de debates sobre as principais questões que tensionam a agenda sociocultural e educativa atual. Sempre às 16h, as conferências acontecem pelo canal do YouTube do Sesc São Paulo, com participação do público e tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Fechando a programação da semana da série Ideias #EmCasaComSesc, no sábado (19), acontece o debate “Os Benefícios Físicos e Psicológicos de uma Vida Ativa em Tempos de Pandemia”, que abordará a importância da prática de atividade física para o sistema imunológico em tempos de Covid-19?, assim como os benefícios físicos e psicológicos de uma vida ativa e sem sedentarismo. A mesa contará com a presença da Dra. Isabela Amblard, professora da Universidade de Pernambuco (UPE) e do Dr. Sandro Rodrigues, doutor em Educação Física pela Unicamp, com mediação de Marcel Capretz, radialista e jornalista da Fox Sports e apresentação de Fábio Henrique Miranda dos Anjos, assistente técnico da Gerência de Desenvolvimento Físico Esportivo do Sesc SP.