Poupatempo disponibiliza agendamento para serviços do Cartão BOM

Os cidadãos que precisarem realizar atendimentos presenciais do cartão BOM nos postos do Poupatempo já podem agendar o serviço pelos totens do programa da Grande São Paulo, existentes em estações de metrô e da CPTM, shopping centers, unidades do Descomplica SP, entre outros.

O atendimento para o Cartão BOM, utilizado em ônibus da Região Metropolitana de São Paulo, está disponível nos postos do Poupatempo de Guarulhos, Osasco, Suzano e Taboão da Serra, na Região Metropolitana, e no de Itaquera, na capital.



Além dos totens, os cidadãos também podem agendar atendimento pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br. Antes de agendar o atendimento, o cidadão pode verificar no site do Poupatempo se serviço que ele precisa realizar já está disponível online.

Pelos 115 totens de autoatendimento do Poupatempo é possível realizar mais de 40 serviços, como solicitações da segunda via do RG e da CNH, Atestado de Antecedentes Criminais, certidões, segunda via de boletos, entre outros.

Retomada gradual do atendimento no Poupatempo



Com o objetivo de minimizar os riscos de transmissão e garantir a segurança da população e dos colaboradores, o Poupatempo está reabrindo suas unidades de atendimento gradativamente em todo o Estado, com a adoção de medidas preventivas e protocolos sanitários, seguindo as diretrizes do Plano São Paulo.

Para garantir conforto e eficiência, os serviços no Poupatempo são oferecidos mediante agendamento de data e horário, e com apenas 30% da capacidade de cada posto. Neste momento, são priorizados os serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como primeira habilitação e expedição de RG, por exemplo.