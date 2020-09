Educação: Alunos surdos já podem se inscrever em escolas-polo da rede municipal de ensino

Da Redação

Os alunos surdos de Guarulhos já podem se inscrever em escolas-polo da rede municipal de ensino, com classes de educação bilíngue nas etapas da Educação Infantil (Estágios I e II), nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e nos ciclos I e II na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).



Tal atendimento ocorre nas EPGs Crispiniano Soares, no Bom Clima, Professor Edson Nunes Malecka, no Jardim Ponte Alta, e EPG Anísio Teixeira, no Pimentas. Todas as salas possuem professores bilíngues especializados, além de recursos multimídia para o desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas aos alunos surdos.



Nas turmas de alunos surdos, os conteúdos curriculares são trabalhados de forma interdisciplinar e são abordados por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras), considerada a primeira língua e língua de instrução. O português, na modalidade escrita, é trabalhado como segunda língua.



Para se inscrever é necessário estar de posse dos seguintes documentos: laudo de audiometria original que comprove a surdez (emitido nos últimos doze meses), sondagem com o professor regente da classe bilíngue do local, RG do responsável, comprovante de residência, certidão de nascimento ou RG da criança surda.



Escolas-polo com atendimento a alunos surdos:



CRISPINIANO SOARES

Tel.: 2468-1803

Rua Prof. Vasco de Queiroz Guimarães, 289, Jardim Bom Clima



EDSON NUNES MALECKA

Tel.: 2439-8542

Avenida Luiz Gonzaga do Nascimento, s/nº, Bonsucesso



ANÍSIO TEIXEIRA

Tel.: 2484-3750

Rua Dom Silvério, 22, Pimentas