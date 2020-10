Cidades: CIC Guarulhos fez doação de 1.200 máscaras para consulado boliviano

Da Redação

O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Guarulhos doou 1.220 máscaras de proteção para o consulado boliviano, que realizou no domingo (18) o primeiro turno das eleições gerais da Bolívia, com urnas em seis estados brasileiros e no Distrito Federal. Os itens de proteção serão entregues para os mesários e demais trabalhadores que prestarão serviço durante a votação.



O CIC – O Centro de Integração da Cidadania é um programa da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Nas 17 unidades do CIC (Cajamar, Campinas, Casa da Cidadania, Feitiço da Vila, do Imigrante, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Grajaú, Guarulhos, Jundiaí, Leste, Norte, Oeste, Sul, Pirapora do Bom Jesus, Laranjal Paulista e São Vicente).



Estes estão localizadas preferencialmente em regiões de grande vulnerabilidade social, a população tem acesso a serviços de emissão de documentos, cursos profissionalizantes, casamentos comunitários, núcleo de mediação de conflitos, orientação ao consumidor pelo Procon-SP, além de acesso à justiça gratuita por meio da Defensoria Pública.