Alça de acesso no km 216,9 da Via Dutra será interditada a partir de sexta-feira (23)

A alça de retorno sentido Rio de Janeiro da Rodovia Presidente Dutra, no Km 216,9, em Cumbica, será interditada a partir das 22 horas desta sexta-feira (23) e se estenderá até as 17 horas de segunda-feira (25). O bloqueio será feito para a continuação das obras de construção do corredor de ônibus na avenida Santos Dumont. A CCR NovaDutra fará a interdição em apoio à Prefeitura de Guarulhos.

ROTA ALTERNATIVA

Com o fechamento do acesso, os usuários terão a seguinte opção de caminho: o motorista que trafega pela avenida Santos Dumont, sentido Rio de Janeiro, deverá seguir em frente e fazer o retorno à esquerda na própria avenida, seguindo até a rua Manuel Vitorino, onde deverá entrar à direita para acessar a rodovia sentido Rio de Janeiro. A Polícia Rodoviária Federal vai apoiar na operação de fechamento e na fiscalização.

Para orientar os usuários sobre o fechamento, foi implantada pela Prefeitura de Guarulhos sinalização especial com placas, sinalização de solo e noturna. Os motoristas podem obter informações sobre as condições de tráfego na via Dutra sintonizando a CCRFM 107,5 NovaDutra.