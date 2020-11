Política: Última sessão virtual da Câmara Municipal antes das eleições é encerrada por falta de quórum

Antônio Boaventura

[email protected]



Assim como na semana anterior, a sessão parlamentar virtual da Câmara Municipal realizada nesta quinta-feira (12), a última antes do processo eleitoral, foi encerrada por conta do número insuficiente de vereadores para a realização dos trabalhos. Neste encontro, estavam previstas as votações dos projetos do plano plurianual – 2018 / 2021 -, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que devem constar na pauta parlamentar da próxima semana.



De acordo com informações obtidas pelo HOJE, apenas oito parlamentares estavam presentes na sessão virtual, já que o número mínimo para a realização dos trabalhos é de 18 vereadores. Na última quinta-feira (05), a atividade parlamentar também teve de ser encerrada por conta do número insuficiente de vereadores. Naquela ocasião, apenas 10 dos 34 vereadores estavam presentes.