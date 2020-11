No bairro do Cabuçu, homem foi preso em flagrante após chicotear ex-companheira

A Polícia Militar deteve no ato na manhã desta terça-feira (17), um homem de 29 anos acusada de açoitar sua ex-companheira, casal estava semparado há dois meses. O crime aconteceu no Cabuçu e foi registrado pelo 9º DP.

De acordo com o PM, um veículo foi utilizado pelas pessoas para atender a chamada. A vítima estava na rua com ferimentos em todo o corpo e disse ter sido chicoteada pelo ex-companheiro. Os ataques começaram após uma discussão sobre a venda do terreno que a mulher atualmente mora com seus filhos.

Com as informações sobre o agressor, a polícia deu início a buscas na região e conseguiu prender o homem, que foi levado ao DP, onde confessou o crime.

A vítima disse à polícia que vivia com a ex-companheira há sete anos e estava separada há dois meses. Ela pediu ao homem que saísse da residência, mas ele recusou e justificou dizendo que não teria outro lugar para ficar. Em 2019, a vítima já havia registrado boletim de ocorrência por agressão.

Na terça-feira, ele teria informado a mulher sobre a venda da casa, o que gerou a discussão. Na frente da casa estava um menino com um cavalo, ele teria pegado o chicote e atacado a vítima. As agressões só cessaram quando um familiar conseguiu chamar a polícia.