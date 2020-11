Cidade: EDP encerra nesta quarta-feira (25) feirão de negociação para acordo de débitos

Da Redação

Encerra nesta quarta-feira (25), o Feirão de Negociação EDP, que oferece condições especiais na negociação de débitos aos consumidores com dificuldades para manter as contas de energia em dia, seja para quitação à vista, ou parcelada.

As regras do Feirão incluem as classes residencial, rural, comercial e industrial. Será possível parcelar os débitos em até 24 vezes, com redução da entrada mínima de até 15% do valor da dívida. Além disso, exepcionalmente durante todo o período do feirão, os clientes que já possuem débitos e parcelamentos de negociações anteriores também encontrarão facilidades para o acerto e renegociação de suas contas.

Historicamente, os consumidores aproveitam os meses de novembro e dezembro, e o recebimento da primeira parcela do 13º salário, para quitar dívidas e se preparar para entrar com o pé direito no ano novo. “Estamos nos últimos dias do Feirão e sabemos que a ação é uma oportunidade diferenciada para a regularização dos débitos com a Companhia, principalmente, neste contexto de pandemia, em que muitas famílias se viram com dificuldades financeiras”, ressalta Giuliano Vieira, gestor da EDP.

Negociação sem sair de casa – A realização de acordos pela internet já é uma realidade para Companhia. No portal EDP Online, www.edponline.com.br, ou pelo aplicativo EDP Online, disponível para todas as plataformas de smartphone ou tablets, ou por meio do 0800 721 0123 o cliente negociar e optar pela forma mais conveniente para quitar os débitos em aberto. Basta ter em mãos o número de instalação e o CPF do titular da fatura.

Para facilitar ainda mais o contato do cliente, a empresa disponibiliza um contato via Whatsapp, por meio do número (11) 93465-2888 para a consulta de débitos e solicitação de código de barras para pagamento.

A negociação poderá ser realizada em todos os canais de atendimento da EDP. Lembrando que, por conta da pandemia, as agências presenciais seguem protocolos de higiene e segurança, conforme recomendação dos órgãos competentes, mantendo distanciamento entre os atendentes, uso obrigatório de máscaras, medição de temperatura antes da entrada, disponibilização de álcool em gel, marcações para distanciamento dos clientes nas filas e dentro da loja, além da limitação de quantidade de clientes no interior das agências.

Em São José dos Campos, Guarulhos e Mogi das Cruzes (agências de maior fluxo de pessoas), será instalada uma tenda no lado externo da agência para o atendimento especifico do Feirão.

“A versão online da ação reforça a segurança da população, para as tratativas sem a necessidade de sair de casa. Estamos à disposição dos nossos clientes para auxiliá-los com possibilidades diversificadas de negociação”, finaliza Giuliano. Para optar pela melhor solução, a dica é preparar-se, colocando na ponta do lápis todas as despesas já assumidas e previstas pela família. Assim, é possível avaliar com mais precisão quais condições e formas de pagamento se encaixam no orçamento doméstico.