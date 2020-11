Vacina russa Sputnik V tem eficácia de 91,4% contra covid-19, diz fabricante

A vacina russa Sputnik V tem eficácia de 91,4%, segundo anúncio feito na manhã desta terça-feira, 24, por representantes do governo russo e do Instituto Gamaleya, fabricante da vacina. A análise de fase 3 foi feita com 40 mil voluntários. A vacina russa é aplicada em duas doses, com intervalo de 21 dias, e não apresenta efeitos colaterais significativos.

Em fase dois, os russos tinham anunciado uma eficácia um pouco maior, acima de 95%.

Os resultados não foram ainda publicados em revista científica.