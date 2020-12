Prefeitura reforma Ponto de Entrega Voluntária da Vila Barros

Para proporcionar mais segurança e conforto a munícipes e servidores, a Prefeitura de Guarulhos iniciou há cerca de um mês a reforma do Ponto de Entrega Voluntária (PEV) Vila Barros. O trabalho está sendo executado pela Secretaria de Serviços Públicos. Já está concluída a revitalização do muro existente, a instalação de novo telhamento para a edificação de apoio e a pintura. O piso externo recebeu pavimentação com raspa de fresa de asfalto.

As próximas etapas são a construção de muro com 20 metros de extensão, calçada com paisagismo e assentamento de 35 m² de blocos intertravados na entrada do PEV. A obra tem previsão de término para até o próximo dia 12. O atendimento no local ocorre normalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 16h, e aos sábados das 8h15 às 15h30.

Ricardo Santos, funcionário da Prefeitura e coordenador da reforma, ressalta que o empenho dos servidores é fator crucial para o andamento das obras, uma vez que a equipe está reduzida devido às restrições impostas para a contenção da pandemia de Covid-19. “A equipe vem fazendo um trabalho primoroso, que inclusive tem sido reconhecido pela população que passa por aqui todos os dias para usar o equipamento”.

PEVs

Os Pontos de Entrega Voluntária são locais para recebimento adequado e gratuito de resíduos de construção (ferro, argamassa, solo), móveis, eletroeletrônicos, poda de árvores, utensílios em geral, plástico, papel, vidro e metal. Os materiais recebidos são separados e têm destino ambientalmente correto. Cada munícipe pode deixar no PEV mais próximo de sua residência até 1 m³ de materiais por dia, o que equivale a doze carrinhos de mão cheios ou a 20 sacos de 50 litros.

Para saber os endereços de todos PEVs da cidade basta acessar a página https://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php/pontos-de-entrega-voluntaria-pev.