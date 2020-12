Rock em Concerto é tema do Papo de Plateia desta quarta-feira

Rock em Concerto, espetáculo da Temporada 2020 das orquestras de Guarulhos e apresentado em comemoração ao aniversário de 460 anos da cidade, é o tema do Papo de Plateia desta quarta-feira (2), às 20h. Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Cultura, o evento é transmitido pelas redes sociais das orquestras da cidade no YouTube (www.youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g), no Facebook (www.facebook.com/ojmguarulhos/) e no Instagram (https://www.instagram.com/orquestrasdeguarulhos/).

No encontro, o maestro Emiliano Patarra recebe os músicos das bandas Carbônica, Imperial Pilots, Reboco e Trend Kill Ghosts, além do compositor Diego Britto, artistas cujas composições autorais receberam arranjos especiais para participação no espetáculo virtual que acontece no próximo dia 8, terça-feira, junto com a Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos.

Trajetórias das bandas, músicas escolhidas para arranjo, temas de cada composição, inspirações que levaram à sua criação, expectativas em relação ao espetáculo, troca de experiências entre músicos com vivências diferentes e aspectos sobre a produção do espetáculo são alguns dos assuntos abordados nesse encontro cheio de histórias e criatividade.

Realizado pela Associação Cultural Rock Guarulhos, o Rock em Concerto é um dos 131 projetos aprovados pelo fundo municipal de Guarulhos, o FunCultura, contemplado com recursos federais da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), que prevê auxílio emergencial para o setor cultural durante o estado de calamidade pública causada pela pandemia da Covid-19. Dessa forma, os recursos recebidos para execução do projeto vão movimentar a cadeia do setor cultural e beneficiar artistas, produtores e técnicos, entre outros. O projeto foi apresentado pelo proponente, músico e produtor cultural Ulisses Ribeiro Rocha.

Marcado por grande descontração, o Papo de Plateia Live proporciona interação entre internautas e convidados, oferecendo aperitivos musicais e registros em vídeos de espetáculos. O encontro também colabora com a arte e a cultura neste período de distanciamento social em razão da pandemia do coronavírus.

Serviço

Papo de Plateia Live

Tema: Rock em Concerto

Data: quarta-feira, 2 de dezembro

Horário: 20h

Acesso pelas redes sociais das orquestras de Guarulhos:

YouTube: www.youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g

Facebook: www.facebook.com/ojmguarulhos/

Instagram: https://www.instagram.com/orquestrasdeguarulhos/