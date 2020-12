O charme singular e as belezas da estância hidromineral de Serra Negra

Da Redação

Uma mescla de atrações como ecoturismo, estrutura hoteleira de qualidade, espaços para banhos medicinais e a variedade de malhas faz da estância hidromineral de Serra Negra uma das cidades mais visitadas do Estado de São Paulo. E é Serra Negra, fundada no começo do século 19, a dica de passeio de hoje do Portal do Governo, uma ótima opção para os amantes da estação mais fria do ano. Confira um pouco mais da história do município:

Uma cidadezinha no alto da serra, cuja vegetação intensa, quando vista de longe, a torna muito escura, dando assim origem a seu nome: Serra Negra. Saindo da capital, pela rodovia Anhanguera, a uma distância de 152 km, no pé da Serra da Mantiqueira, a estância hidromineral tem como forte o turismo de compras e rural.

O comércio local apresenta grande variedade de produtos em lã, linha, couro, artefatos de madeira e laticínios. A Rua Coronel Pedro Penteado centraliza a maioria das lojas com os produtos de fabricação local.

Já o turismo rural oferece a visitação em propriedades que desenvolvem desde o plantio de café e cultivo de produtos orgânicos à fabricação de queijos e vinhos. A Cachoeira dos Sonhos, de propriedade particular, é aberta ao público e também entra na rota ecológica. Além da queda d’água natural e a natureza preservada, o local possui restaurante, piscinas e chalés para aluguel.

Além disso, Serra Negra tem um clima agradável. Durante quase o ano todo, as temperaturas giram em torno de 23 graus, oferecendo, assim, a possibilidade de o turista aproveitar, ao máximo, diferentes atividades.

Geralmente, quem vai passear aos finais de semana ou em um feriado prolongado na cidade, não deixa de mergulhar nos banhos medicinais. Além de fazer bem à saúde, imergir nas águas da cidade tem efeito relaxante. Por toda a estância há lugares públicos e privados que oferecem este serviço.

Já os visitantes apaixonados pelo turismo ecológico também têm muito o que explorar. Desde um passeio a cavalo para observar as belezas das montanhas, pesca pelos rios e lagos ou praticar trekking ou bird watching em viveiros.

A Igreja Nossa Senhora do Rosário, que dá um charme especial ao centro da cidade, é datada de 1828. Serra Negra ainda traz uma curiosidade: a Cidade dos Brinquedos, uma espécie de Disneylândia dos Robôs feita totalmente de materiais reciclados. Fora isso, a estância conta com uma gama de opções de lojas de malha e artigos de couro. Um destino convidativo bem próximo de São Paulo.