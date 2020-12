Fiat terá plano de assinaturas para alugar carros da marca a partir de janeiro

A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) anunciou nesta sexta-feira, 11, que terá a partir do mês que vem um plano de assinaturas no qual os clientes poderão alugar carros das marcas do grupo – Fiat e Jeep – por prazos de 12, 24 e 36 meses. O projeto-piloto do serviço começa no dia 15 de janeiro em 32 concessionárias de São Paulo e Paraná – 28 em seis cidades de São Paulo e quatro em Curitiba -, onde o consumidor poderá contratar o serviço e retirar o veículo.

A contratação também poderá ser feita pelo aplicativo ou site do plano de assinatura, que dará ao assinante a possibilidade de escolher a cor e opcionais do automóvel.

A FCA criou uma empresa, a Flua!, para administrar o novo negócio.

O plano envolverá apenas assinaturas de carros zero-quilômetro das marcas, sendo que no fim do contrato o cliente terá a prioridade de compra do veículo. Se a prioridade não for exercida, o carro será vendido às concessionárias da rede para revenda.

Durante a apresentação do projeto, Fábio Siracusa, gestor da Flua!, disse que a intenção é ampliar o serviço às demais praças do País.

Ele não abriu, contudo, as expectativas da empresa para o novo negócio. “Temos grandes expectativas em relação ao potencial e volumes, mas vamos esperar o piloto para fazer uma projeção mais assertiva”, comentou.

O projeto-piloto terá duração de seis meses. O preço dos planos, que inclui seguro, manutenção preventiva, assistência 24 horas e a documentação do automóvel, só será divulgado no lançamento do serviço.

Siracusa garantiu nesta sexta-feira que os valores serão competitivos com os praticados por locadoras e montadoras que já oferecem a solução, como a Volkswagen.