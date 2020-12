Política: Fazenda terá orçamento de quase R$ 70 milhões em 2021

Da Redação

A Secretaria Municipal da Fazenda apresentou em audiência pública virtual a previsão orçamentária para 2021, na última quarta-feira (9), na Câmara Municipal de Guarulhos. No próximo ano, o orçamento da Secretaria será de R$69,9 milhões. Em execução, em 2020, está um orçamento de R$ 72,2 milhões.

Na divisão do orçamento, sob supervisão da pasta, também estão os encargos do município, que somam R$370 milhões, dos quais R$76,4 milhões são de amortizações de dívidas internas; R$43,6 milhões são obrigações contributivas diversas; e R$326,4 milhões são encargos especiais, tais como indenizações, sentenças judiciais e integralização de capital.

O orçamento do Fundo Proguaru previsto para 2020 é de R$120 milhões: R$54,4 milhões para Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Urbana; R$59,8 milhões para Ampliação e Modernização dos Serviços Urbanos; e R$5,8 milhões para o Apoio Administrativo Operacional.

No detalhamento da aplicação dos recursos da Proguaru R$59,7 milhões serão destinados à varrição urbana; R$5,7 milhões à conservação de unidades municipais; R$2,1 milhões à modernização e ampliação do sistema viário urbano; R$3,3 milhões à modernização do sistema de drenagem urbana; 40,5 milhões à manutenção do sistema viário; e R$8,1 milhões à manutenção do sistema de drenagem.