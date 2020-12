Variedades: Shopping Bonsucesso promove ações digitais com Papai Noel neste final de ano

Em um ano atípico como 2020, o digital foi essencial para encurtar distâncias físicas e aproximar pessoas queridas. Com a chegada do Natal, época cheia de magia e significados especiais, o Shopping Bonsucesso, garantiu esse contato especial da criançada com o Papai Noel com uma série de ações digitais, mantendo o espírito natalino vivo.

E para dar o primeiro passo das celebrações, os pequenos terão um encontro marcado com o Noel no dia 19 de dezembro às 9h no Café com Noel. Uma live exclusiva para que todos possam tomar um café da manhã gostoso com o bom velhinho, onde ele vai conversar e interagir com o público. Para participar, basta resgatar o cupom e o link do “Café com Noel” dentro do app GenShop*, que concentra diversas funcionalidades do empreendimento.

Já no site Mensagem do Noel, você pode receber uma mensagem personalizada diretamente do Papai Noel, por vídeo e com o nome das crianças para compartilhar a magia do natal com toda a família. Basta cadastrar seu nome, CPF, número de Whatsapp e o nome da criança. A ação está no ar até dia 21 de dezembro e é válido um vídeo por CPF. Acesse: https://mensagemdonoel.com.br/

Ainda para dar mais um toque natalino em suas fotos nas redes sociais, o Shopping Bonsucesso criou um filtro especial no Instagram, onde será possível tirar uma selfie com o Noel, gerando interação com o público. O Qr code que direciona para o filtro está disponível no site Mensagem do Noel.

*O aplicativo GenShop está disponível para download na Apple Store e na Google Play.