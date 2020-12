Esportes: Prefeitura homenageia campeões no basquete e no atletismo

Nesta segunda-feira (14) as meninas da Apagebask/Guarulhos, campeãs paulistas de basquete sub-19, foram recebidas pelo prefeito Guti no Paço Municipal. Além delas, Thiago Moura, ouro no salto em altura, e Alexsandro Melo, ouro no salto triplo e em distância no Troféu Brasil de Atletismo, também estiveram no encontro.

Guti fez questão de enaltecer o empenho dos atletas e também das comissões técnicas que trabalham no dia a dia. “Guarulhos está muito bem representada com esses campeões. Parabenizo os treinadores que, de forma brilhante, elevam o nível dos atletas ao máximo, e o resultado não poderia ser diferente”, afirmou.

O título estadual conquistado pela Apagebask foi inédito para o município. Pela primeira vez um time feminino conquista uma competição paulista nas categorias de base. “Chegar até aqui custou muito suor, trabalho e garra de todos da Apagebask. Aos poucos estamos marcando a história da modalidade no país”, disse Vilma Bernardes, diretora da equipe guarulhense.

Já no atletismo Thiago e Alexsandro têm grandes chances de conseguirem vaga para disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. As medalhas no Troféu Brasil coroaram um ano difícil no esporte e servirão para deixá-los mais próximos das Olimpíadas.

“Por causa da pandemia eles ficaram muitos meses parados. Apesar do pouco tempo neste retorno, provaram que são vencedores e estão no caminho certo para ganhar a tão sonhada vaga olímpica”, disse Neilton Moura, técnico dos atletas.

Além deles, Larissa Cristina, vice-campeã no salto com vara, e Pedro Henrique, líder do ranking nacional sub-18 na mesma modalidade, também foram homenageados.