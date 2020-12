Cidade: Guarulhos abre processo seletivo para a contratação emergencial de 27 médicos

A Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria da Saúde, está com processo seletivo aberto para a contratação de 27 médicos, conforme publicado nos editais 023, 024 e 025/2020, disponíveis no Diário Oficial nº 153/2020-GP, de sexta-feira (11). As vagas são para médico urgência e emergência, pediatra urgência e emergência, médico ambulatorial, ginecologista e obstetra ambulatorial e para médico de família. As inscrições podem ser realizadas até 11 de janeiro de 2021.

Interessados devem se inscrever por e-mail ([email protected]) ou pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na sede da Secretaria da Saúde (rua Íris, 320 – sala 09 – Gopoúva). O telefone para contato é o 2472-5049. Para a inscrição são necessários os seguintes documentos: currículo resumido (uma página), cédula de identidade, comprovante de residência, cadastro no CRM-SP, diploma de medicina e comprovação da especialidade de acordo com a graduação exigida.

Para as especialidades com carga horária semanal de 20, 24 e 40 horas, os salários são de R$ 6.191,53, R$ 7.429,84 e R$ 15.654,69, respectivamente. A seleção se dará por meio de avaliação do currículo e as contratações serão realizadas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) por tempo determinado de 12 meses. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota final obtida pela somatória de pontos dos títulos, e a classificação final dos candidatos inscritos será divulgada no Diário Oficial do Município do dia 15 de janeiro de 2021, disponível no site www.guarulhos.sp.gov.br.

A abertura desses processos seletivos emergenciais representa mais um esforço da Prefeitura de Guarulhos para melhorar o atendimento oferecido para a população. Desde 2017, o município realizou 30 processos seletivos para a contratação emergencial de médicos, ou seja, foram publicados 30 editais de especialidades diversas para suprir a necessidade desses profissionais nas unidades de saúde da cidade.