Educação: Em Guarulhos, secretário estadual de Educação reforça compromisso de volta às aulas

O prefeito Guti recebeu na manhã desta quarta-feira (16) o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares. Ele veio a Guarulhos para visitar algumas escolas estaduais. No encontro, eles trataram de alguns temas relacionados à área da educação e reforçaram o compromisso de manter o calendário de retomada de aulas a partir do início de janeiro.

O secretário informou a Guti que o Governo do Estado tem a segurança necessária para garantir o retorno das aulas presenciais já no começo do ano, seguindo as recomendações de higiene e distanciamento social preconizadas pela saúde nestes tempos de pandemia. Guti, por sua vez, explicou o decreto municipal, publicado nesta terça-feira (15), que determina a volta gradual às aulas, permitindo que as escolas do Estado possam ter suas atividades presenciais a partir de 11 de janeiro com 30% de ocupação das salas.

Rossieli disse que Guarulhos, por ser a segunda maior cidade do Estado, tem papel importante para o desenvolvimento da educação. Guti agradeceu a visita e colocou o município à disposição para discussões de políticas educacionais que visem ao bem-estar da população. O secretário municipal de Educação, Paulo Matheus, também participou do encontro.