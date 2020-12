Cultura: Encerramento do Seminário Plano Municipal de Cultura debate os desafios para 2021

Quais serão os desafios para 2021, considerando a implementação do documento norteador das políticas culturais na cidade de Guarulhos pelos próximos dez anos? Esta foi uma das questões levantadas pelos participantes da mesa de encerramento do Seminário Plano Municipal de Cultura (PMC) na noite desta sexta-feira (18).

O encontro de encerramento levantou questões relacionadas ao papel dos Conselhos Municipais para monitoramento da implementação do PMC, defesa e proteção do patrimônio histórico, ambiental e cultural, seleção e acompanhamento dos projetos aprovados pelo Fundo Municipal de Cultura, além da criação de mecanismos de divulgação da cultura nordestina.

De maneira plural, Ricardo Balcone (presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural do Município de Guarulhos) Marcelo Mendonça (presidente do Conselho Municipal de Política Cultural), José Herbert da Paixão Seabra (presidente do Conselho de Participação Nordestina) e Vitor Souza (secretário de Cultura de Guarulhos e presidente do Conselho Diretor do Funcultura) lançaram seus olhares sobre as deliberações de cada um desses conselhos em meio à política cultural da cidade.

“Tanto os conselhos aqui reunidos quanto a sociedade são essenciais para demostrar a unidade e o caráter conjunto, aspectos necessários à implementação do documento decenal que vai nortear as políticas públicas no município. Em um espectro maior, resolver as divergências e conflitos de interesse no contexto de participação mostra-se muito mais eficaz para garantir força e ampliação da pauta cultural”, pontuou Souza.

O secretário de Cultura observou ainda que diversas ações do Plano Municipal de Cultura têm relação direta com a atuação dos Conselhos Municipais, sobretudo para garantir o início de suas atividades a partir de um detalhamento a curto, médio e longo prazo.

O seminário – O Seminário Plano Municipal de Cultura objetivou garantir a pluralidade de ações tanto para aqueles que fazem cultura na cidade de Guarulhos como também por outras cidades, em outros estados que atravessam os mesmos desafios que Guarulhos tem na consolidação de seu plano de cultura.

Por isso, a participação dos secretários de Cultura de São Vicente, Fábio Lopez, e Suzano, Geraldo Garippo, foi de extrema relevância para a análise do processo de implementação do documento em diferentes contextos.

Para garantir a diversidade de opiniões, a abertura do evento contou com a participação dos palestrantes Ana Paula do Val, Maria Carolina Vasconcelos Oliveira e Ivan Montanari, que ofereceram valioso bate-papo sobre suas experiências e vivências quanto aos desafios para a implementação de planos de cultura em outros contextos.

O evento também foi idealizado a partir da diversidade de temas, apresentados em formato de oficinas, tais como Acessibilidade em Projetos Culturais, na qual o coordenador do Núcleo de Inclusão Musical do Conservatório de Guarulhos, Fábio Bonvenuto, tratou do projeto Música do Silêncio, iniciativa que objetiva o ensino de música para crianças, jovens e adultos com ou sem deficiência.

O seminário contou ainda com a participação de servidores que contribuíram com inúmeros temas, dentre os quais modernização de bibliotecas, espaços culturais, desafios do patrimônio cultural, museologia, espaço e memória. Valiosas parcerias, como Sesc Guarulhos, Casa de Cultura Zazu, Associação de Dirigentes Municipais de Cultura (Adimc), entre outras, também abrilhantaram o seminário.

Oficinas, bate-papos, palestras e mesas, apresentados desde o início do evento, na última segunda-feira (14) tornaram público todos os eixos e o controle do acompanhamento do Plano Municipal de Cultura, colaborando com novas ideias e soluções para a gestão do plano na cidade, aproximando artistas, fazedores de cultura, espaços, investidores e poder público na construção dessa conquista da sociedade.

Todas os encontros estão disponíveis na playlist Seminário Plano Municipal de Cultura, no canal oficial da Prefeitura de Guarulhos no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC60j17Hvlg-poRLOtvUfUrw).