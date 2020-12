Covid-19: Centro de Contingência espera por maior rigor da Anvisa com voos do Reino Unido para Guarulhos

Da Redação

[email protected]



João Gabbardo, secretário-executivo do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, espera que a Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária) atue com maior rigor em relação aos voos com partida do Reino Unido e destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Desde o final de semana, vários países proibiram a chegada de voos do Reino Unido, como forma de combate à proliferação do covid-19.



Contudo, uma variação do coronavírus foi confirmada no Reino Unido, com 70% mais transmissibilidade do que a covid-19. Gabbardo argumenta que as vacinas contra a covid-19 devem ser eficazes contra o novo variante do coronavírus. Ele pondera, ainda, que não há informações se essa mutação é mais letal do que a covid-19, que já matou mais de 185 mil brasileiros. Atualmente, o Ministério da Saúde exige que pessoas que venham ao Brasil apresentem teste negativo para a covid-19.