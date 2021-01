Faculdades Guarulhos: Um caminho para o sucesso

A história da Matemática se confunde com a própria história da humanidade, intricada em meio às artes, invenções e filosofia, falar da Matemática sem deixar de lado suas peculiaridades e beleza, em poucas palavras, é uma tarefa quase impossível, contudo, para um exercício de motivação a todos os que queiram buscar leituras especializadas, o caminho mais rápido e atraente, é procurar buscar por padrões e a compreensão das complexidades que nos rodeiam, ou seja, quando olha-se no retrovisor da história da Matemática, enxerga-se a busca por parte dos matemáticos, de um conhecimento sobre as realidades subjacentes do mundo que o cercavam e que ainda nos cercam.

A matemática já dita e repetida por diversas vezes por estudiosos, pensadores e matemáticos de gerações variadas, é tida como a linguagem do universo, assim, com essa síntese preliminar, entende-se que os conceitos primordiais de espaço e quantidades estão fincados na história matemática, pois, a necessidade de medir, contar e ordenar eram necessidades dos povos antigos, a exemplo, os Egípcios, que cunharam e padronizaram seu sistema de medição utilizando partes do corpo humano, a propósito, documentos importantíssimos, como o Papiro matemático de Rhind e o Papiro de Moscovo escritos a aproximadamente 4 mil anos atrás, apresentam fórmulas, problemas da sociedade da época, da região egípcia. Outrossim, quando se olha para as heranças matemáticas advindas dessa época, muitas continuam em evidências, a exemplo, o Sistema sexagesimal dos povos Babilônicos, para a contagem das horas terrestres, enfim, uma imensidão de ideias e Teoremas, deixados deram e dão a base para a matemática moderna.

Já no tocante a escolas matemáticas, poderíamos falar por horas afinco da Escola de Pitágoras e da Academia de Platão na Grécia antiga, entretanto, dois matemáticos de peso merecem ser lembrados aqui, o Euclides de Alexandria e Arquimedes, sendo o primeiro, tendo feito e deixado para a humanidade um dos maiores legados de todos os tempos, o compêndio “Os Elementos”, uma obra primorosa que trata dentre outras temáticas, de fórmulas para calcular volumes de cones, prismas, dente outros, Axiomas, demonstrações sobre séries geométricas, números primos e vários e vários outros assuntos.

Já Arquimedes, também da cidade de Alexandria, deu início a demonstração, as tão conhecidas “provas”, pois, ele buscava o estudo da Matemática pela matemática, nos dias atuais chamada matemática pura.

Quando se olha um pouco para a arte, ver-se o trabalho com conceitos matemáticos interessantíssimos, como a obra “Flagelação” do pintor e matemático italiano Piero Della Francesca, onde ele resgata o trabalho com a perspectiva em suas obras. Em suma, como supracitado, é inefável descrever a história da Matemática em poucas palavras, apenas um pouquinho do sabor dessa maravilhosa ciência chamada por um dos maiores matemáticos de todos os tempos, o alemão Gauss: “A Matemática é a Rainha das Ciências”.

Ao longo dos seus cinquenta anos de existência, as Faculdades Guarulhos, busca preparar para o mercado de trabalho, profissionais cada vez mais capacitados. No que diz respeito ao curso de Licenciatura em Matemática, oferecido pela instituição, há-se uma preocupação de formar profissionais habilitados aos desafios do mundo contemporâneo, colocados pelas mudanças tecnológicas, culturais e econômicas da atualidade.

Nessa perspectiva, as Faculdades Guarulhos apresentam a Live: FG, Um Caminho Para o Sucesso, quando a Professora Maria do Carmo Salgado, Mestra em Educação Matemática, licenciada em Matemática pela FG, atuando como docente, na instituição, desde 2013, receberá o Professor Luiz Carlos Rodrigues de Medeiros, licenciado em Matemática pela FG, coordenador da Área de Ciências da Natureza e Matemática, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, para uma conversa sobre carreira, projetos, a premiação recebida da Fundação Lemann e mais recentemente a indicação como professor destaque, na Semana do Conhecimento de Guarulhos, no eixo FECEG, entre outros, indicando os caminhos para uma carreira de sucesso.

Participantes:

Professora Maria do Carmo Salgado, Mestra em Educação Matemática, pela PUC/SP, desenvolveu estudos voltados para Alfabetização Matemática. Cursou Licenciatura em Matemática pelas Faculdades Guarulhos. Desde 2013, atua como docente na instituição.

Professor Luiz Carlos Rodrigues de Medeiros, Licenciado em Matemática pela FG. Licenciado em Pedagogia e Especialista em Docência da Física. Atualmente coordena a Área de Ciências da Natureza e Matemática, no Programa de Ensino Integral na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.

Premiado em 2019 pela Fundação Lemann, no Seminário Conectando Boas Práticas pela Rede Conectando Saberes. Em 2020 foi premiado como professor destaque, na Semana do Conhecimento de Guarulhos.