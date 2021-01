Volta às aulas na rede municipal de ensino será facultativa a partir do próximo mês

Antônio Boaventura

Apesar da crescente dos números relacionados à covid-19 – infectados e mortos, o prefeito Guti (PSD) revelou nesta terça-feira (12), que o retorno das aulas na rede municipal de ensino será facultativo e no sistema híbrido – no máximo 30% da capacidade das salas de aula -, a partir do dia 08 do próximo mês. Aqueles que não optarem pela atividade presencial pode participar de maneira remota e ou online.



“O retorno das aulas é facultativo. Não é obrigatório. Temos uma ocupação máxima de 30%. Neste primeiro momento os pais decidirão se mandarão os filhos de volta. O pai e mãe que não se sentir seguro poderá contar com o sistema de aulas online”, declarou o prefeito Guti.



Contudo, o chefe do Poder Executivo também não descartou a possibilidade de cancelar as aulas presenciais caso os números relacionados ao coronavírus possa tomar maiores proporções no município. Diante deste cenário, Guti solicitou aos Governos do Estado e Federal a inclusão dos profissionais da educação no grupo de prioridade na campanha de vacinação, que ainda não tem data definida para acontecer.



“Como somos pautados pela ciência, caso tenha fato novo e a ciência se posicione diferente deste momento, nós não temos problema nenhum em retroceder. Mas, vamos sempre seguir a ciência. Pedimos ao Governo Estadual e Federal que mandem vacina suficiente, já nessa primeira leva, para imunizar os nossos profissionais da Educação”, explicou.



Já Paulo César Matheus, secretário de Educação, revelou que a retomada das aulas se dará por conta da elaboração de um processo discutido, segundo ele, com representantes da categoria – sindicatos e associações correlatas -, e o Ministério Público Estadual (MPE). Além disso, os profissionais da Educação que possuem algum tipo de comorbidade não deverão retornar aos trabalhos.



“Vamos retornar no sistema híbrido. Está garantido não apenas pelo sistema, mas também temos o material que as crianças receberam em casa. Fizemos as devidas adequações para os turnos de trabalho. Dobramos o número de trabalho para limpeza e com rotina maior em todas unidades, compramos tapetes sanitizantes, álcool em gel, sabonete líquido, EPIs e termômetros”, concluiu.