Em reunião da FNP, Guti sugere suspensão do carnaval em todo País neste ano

Durante reunião da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) realizada nesta quinta-feira (14), o prefeito Guti (PSD) sugeriu à Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, a suspensão do feriado de carnaval em todo País como forma de prevenção e combate ao covid-19. De acordo com o chefe do Poder Executivo, essa medida pode evitar o aumento dos casos de infecção e morte causada pelo vírus.



Na última quinta-feira (07), Guti revelou, naquela ocasião, que a Prefeitura estuda a possibilidade de suspender o ponto facultativo de carnaval deste ano. Já nesta quarta-feira (13), a União dos Blocos de Rua de Guarulhos (Uniblocos) decidiu cancelar o Carnaval de Rua da cidade para este ano.



“Não tendo o carnaval, as festividades, as comemorações, toda aquela questão alegórica, aquela beleza do Carnaval, não faz sentido ter este ponto facultativo, mas mais do que isso, o setor produtivo ganha com essa suspensão. Então, dia 15 e 16 não tendo ponto facultativo e como a gente precisa retomar a economia o mais forte possível, o mais rápido possível, não faz sentido a gente continuar com este ponto facultativo”, declarou Guti.