Guarulhos discute estratégias contra a Covid-19 com Ministério da Saúde e Frente Nacional de Prefeitos

O prefeito de Guarulhos, Guti, participou de uma videoconferência nesta quinta-feira (14) com o Ministério da Saúde e a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) na qual foram discutidas estratégias a serem adotadas na campanha de imunização contra a Covid-19.

Na oportunidade, o prefeito enfatizou temas cruciais para o combate à pandemia, como a possibilidade de reavaliar o adiantamento da imunização dos educadores, a necessidade do cancelamento do ponto facultativo do Carnaval e também o reforço à segurança da cidade durante o período de vacinação.

Guti prestou condolências às famílias que perderam entes queridos e ressaltou que está empenhado na criação de medidas voltadas à imunização da população, mas que enquanto isso é fundamental estar atento aos cuidados de higiene e ao distanciamento. “É salutar a avaliação do cancelamento do ponto facultativo do Carnaval como forma de prevenir, evitar e mitigar o fluxo de pessoas entre municípios e estados”, destacou.

De acordo com o prefeito, Guarulhos, por ser centro logístico e de armazenamento do Ministério da Saúde, precisa de reforço da polícia ou até mesmo das Forças Armadas para que não haja contratempos.