Crítica cinematográfica é o tema inicial da 2ª temporada da Quarentena Incinerante

Na próxima segunda-feira (25), às 19h, o Cineclube Incinerante apresenta o primeiro episódio da 2ª temporada da Quarentena Incinerante, projeto aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura (FunCultura) e contemplado com recursos federais da Lei Aldir Blanc. O evento online integra uma série de cinco episódios, transmitidos sempre às 19h na última segunda-feira do mês pelas redes sociais do Cineclube Incinerante no Facebook (https://www.facebook.com/cineclube.incinerante) e no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC0EcRiYuMcQCyGRpTWLvQ4w).

Para fomentar o compartilhamento de experiências entre cineastas, artistas e produtores da cidade acerca da produção audiovisual em Guarulhos, o episódio desta segunda-feira convida o podcaster Don Agenor e o cineasta Daniel Neves, que sob mediação de Edson Murata, membro fundador do Cineclube Incinerante, abordam o tema crítica cinematográfica.

Em tempos de pandemia e necessidade de distanciamento social, o projeto Quarentena Incinerante ganha força ao permitir a continuidade de encontros entre espectadores de cinema, cinéfilos, cineastas, artistas e produtores independentes da cidade. Em sua 1ª temporada, a iniciativa garantiu o debate, a fruição por meio do audiovisual e a abertura de diálogo ao maior número de pessoas possível.

Sobre o Cineclube Incinerante

O Cineclube Incinerante surgiu em outubro de 2015 como uma proposta do Coletivo Polissemia, com o objetivo de criar um circuito exibidor para as obras audiovisuais guarulhenses e ao mesmo tempo como um movimento de resistência ao atual modelo de exibição e distribuição de filmes, possibilitando uma alternativa aos que não possuem espaço ou voz dentro desse modelo majoritário.

Assim, ao longo de cinco anos, sempre no último sábado de cada mês, o Cineclube Incinerante percorreu os mais diversos bairros de Guarulhos em garagens de comunidades, ocupações, teatros, sindicatos, auditórios ou praças exibindo sempre uma produção regional da cidade antes de um longa metragem.

Para mais informações acesse o link do evento no Facebook https://fb.me/e/djitA9buW.

Serviço

Quarentena Incinerante – Crítica Cinematográfica

Data: segunda-feira, 25 de janeiro

Horário: 19h

Evento online transmitido pelas redes sociais do Cineclube Incinerante:

Facebook: https://www.facebook.com/cineclube.incinerante

YouTube https://www.youtube.com/channel/UC0EcRiYuMcQCyGRpTWLvQ4w.