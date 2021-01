Prefeitura promove Clube do Livro para alunos com deficiência visual

Teve início nesta quinta-feira (21) o Clube do Livro para os alunos com deficiência visual que participam do projeto Práticas Educativas para Inclusão Social (Peis), desenvolvido pela Secretaria de Direitos Humanos de Guarulhos. A intenção do encontro, que acontece virtualmente, é proporcionar a inclusão da pessoa com deficiência visual e estimular o uso de tecnologias assistivas.

A atividade, que tem a supervisão das professoras Fernanda de Oliveira Nascimento, de orientação e mobilidade, e Vanessa Carrilho, de Braile e soroban, ambas servidoras da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, trará toda semana um capítulo de um livro pré-selecionado, escolhido pelo próprio grupo. Para a atividade, cada aluno procurou ler o livro segundo suas especificidades. Alguns contaram com o auxílio da família, outros utilizaram leitores de tela. Toda semana haverá um encontro virtual com duração de 50 minutos.

Para a aluna Julia Albuquerque, 20, que tem baixa visão, a atividade foi muito proveitosa, pois ela teve a oportunidade de trocar experiências com seus colegas. “Como foi o primeiro dia, eu fiquei tímida, mas acredito que com o tempo todos irão se soltar mais”, comentou.

O projeto

O projeto Práticas Educativas para Inclusão Social (Peis) atende pessoas com deficiência visual no ensino de Braile, cálculos matemáticos e orientação sobre mobilidade e tem por objetivo contribuir para a inserção social e independência dos alunos, a fim de que tenham uma vida autônoma, especialmente no que diz respeito a atividades diárias como caminhar sozinho, utilizar ônibus e metrô, entre outros deslocamentos.

Para inscrição e participação no Peis a pessoa com deficiência visual deverá ser morador de Guarulhos, apresentar laudo médico comprovando a deficiência visual e realizar entrevista de avaliação na Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão. É possível entrar em contato com a pasta pelo número 2414-3685.