Chef Jacquin relembra o famoso episódio em restaurante de Guarulhos e volta a dizer “vergonha da profissão”

Pronto para estrear a nova temporada do programa Pesadelo na Cozinha, o chef Erick Jacquin lembrou, em entrevista, o episódio mais famoso do programa até hoje, quando visitou um restaurante aqui em Guarulhos e detonou o proprietário que desligou os freezers durante a noite.

A transmissão teve lugar em 2019, quando o juiz da Masterchef tentou corrigir os erros – marca do programa – do restaurante Pé de Fava, localizado no Jardim Tranquilidade. O proprietário desligou os aparelhos no final do dia e, quando o chef descobriu, discutiu ferozmente com o homem. O momento se tornou viral com milhões de visualizações e centenas de memes nas redes sociais.

“Essa gravação me marcou muito porque eu não imaginava que uma pessoa poderia desligar os freezers à noite para ganhar dinheiro. Uma vergonha da profissão” lembra Jacquin, em entrevista ao UOL.

Apesar da bronca, o restaurante Pé de Fava ganhou uma reforma do programa, além do visual de chef renomado para o negócio. Da mesma forma, Jacquin tenta ajudar outros comerciantes na nova temporada que começa na próxima terça-feira (09), na Band.