Inscrições para curso gratuito de documentário vão até 21 de fevereiro

Oferecer ferramentas para que os alunos contem histórias reais sob o ponto de vista pessoal é um dos objetivos do curso de documentário, atividade gratuita que integra a programação do Festival de Cinema Filme Possível, que está com inscrições abertas até o dia 21 de fevereiro. O evento, 100% online e gratuito, é viabilizado pelo Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos (FunCultura) e pela Lei Aldir Blanc, promovendo o audiovisual na cidade com cursos, filmes e networking.

Para participar os interessados devem acessar o formulário de inscrição disponível no link http://bit.do/cursodedocumentario. O curso acontece entre os dias 1º e 22 de março, segundas-feiras, das 19h às 21h, um total de quatro aulas com duração de duas horas cada. Além da carga teórica, o curso vai propor exercícios e assessoria para ajudar o aluno a desenvolver seu projeto audiovisual.

O curso será ministrado por Rodrigo Mesquita, cineasta guarulhense formado em cinema pela FAAP-SP. “O curso é uma introdução ao universo do documentário. A gente vive em uma realidade tão absurda que a dramaturgia não está dando conta, por isso, o documentário é importante ferramenta para quem tem interesse em contar suas histórias”, explica o cineasta.

A verdade sob cada ponto de vista

Para Mesquita, a diferença entre o documentário e a reportagem cinematográfica está na manipulação das informações e a fronteira entre a obra ficcional e a documental é muito pequena. “Conflitos acontecem o tempo todo. É preciso focar no que já aconteceu e contar aquilo sob seu próprio ponto de vista. Por isso, o documentário também exige um roteiro. É preciso estar baseado na história para escrever seu documentário sob o filtro de suas próprias referências”, afirma Mesquita.

Sobre a proximidade do documentário com o jornalismo, o cineasta enfatiza diferenças relacionadas ao tempo de exposição dos fatos. “Diferente da necessidade do jornalismo em trabalhar a informação com foco no furo de reportagem, o documentário exige muita pesquisa, interesse em buscar uma boa história, checar, investigar. Mas, acima de tudo, aprofundar-se e entender o todo antes de produzir e divulgar”, completa.

Quem é Rodrigo Mesquita

Rodrigo Provazi Mesquita é um cineasta guarulhense formado pela FAAP-SP em 2012. Possui especialização em documentário pela Escuela Internacional de Cine y Televisión, uma das maiores escolas do mundo, em Cuba, em 2019. Iniciou sua carreira como montador e diretor de fotografia em 2010, trabalhando para diversas produtoras e grandes jornais.

Em 2012 participou de uma série investigativa sobre os dez anos de ocupação das tropas da Otan no Afeganistão para o jornal Folha de S.Paulo, e o programa semanal de notícias TV Folha. Em 2013 ingressou na Perigo Filmes, pela qual produziu o longa metragem Vai Guarulhos (2017), vencedor do Silver Medal do festival Cinefoot. Entre os 13 curtas premiados dos quais participou o destaque é para o documental Aqueles Anos em Dezembro (2016).

Atualmente dedica-se ao projeto de longa documental Soy Delirium, em coprodução com a Globo News e a Globo Filmes.

Para mais informações sobre as demais atividades do festival acesse http://www.filmepossivel.com.br.

Serviço

Festival de Cinema Filme Possível

Curso de Documentário, com Rodrigo Mesquita

Inscrições gratuitas até 21/02

Aulas às segundas-feiras, de 1º a 22 de março

Das 19h às 22h

Inscrições pelo link http://bit.do/cursodedocumentario