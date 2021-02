Oficina gratuita de vídeo aborda a criação de imagens performáticas

Entre os dias 15 e 18 de fevereiro, das 19h às 21h, acontece o projeto Chá de Revelação, oficina gratuita de vídeo-performance a partir da criação de imagens. O evento é gratuito e tem classificação de 18 anos. O Chá de Revelação é financiado pelo Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos (FunCultura) com recursos federais da Lei Aldir Blanc.

Para participar das oficinas os interessados devem preencher formulário de inscrição no site http://bit.do/chaderevelacao. O espaço de partida e questionamento da oficina é a desconstrução dos gêneros binários, pensar e produzir em conjunto uma corporeidade capaz de decodificar os gêneros normativos e produzir outras possibilidades de transmutar utilizando a linguagem da performance em vídeo.

No dia 18 de março, às 19h, público e participantes poderão conferir o resultado da oficina durante evento online de estreia do vídeo-performance Chá de Revelação, live e bate-papo com a artista visual Agah Precária, idealizadora do projeto. O vídeo é um convite a um mergulho subjetivo na produção de imagens degeneradas a partir do questionamento sobre a desterritorialização da pele.

Os ingressos são gratuitos e devem ser adquiridos pela plataforma Sympla no link https://www.sympla.com.br/estreia-cha-de-revelacao__1116514.

Para mais informações acesse https://www.facebook.com/agahprecariaa e https://www.instagram.com/agahprecaria/.

Para saber mais sobre os eventos culturais da cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Chá de Revelação – oficina gratuita de vídeo-performance

Datas: dias 15, 16, 17 e 18 de fevereiro

Horário: das 19h às 21h

Inscrições pelo endereço http://bit.do/chaderevelacao

Gratuito

Classificação: 18 anos

Lançamento do vídeo-performance Chá de Revelação

Data: quinta-feira, 18 de março

Horário: 19h

Ingressos gratuitos: https://www.sympla.com.br/estreia-cha-de-revelacao__1116514