Prefeitura recebe a doação de mais de 1,8 mil apostilas para cursinho pré-vestibular

A Subsecretaria de Juventude (SJ) de Guarulhos recebeu na tarde desta quinta-feira (11) a doação de 1.836 livros da coleção pré-vestibular do Poliedro. A doação foi realizada pelo Colégio Mater Amabilis e entregue por Luiz Gerardi, professor e coordenador do Serviço de Orientação Social do colégio. As apostilas contam com conteúdos sobre português, matemática, história, geografia e ciências, entre outros.

Os livros serão utilizados, em parte, pelos alunos dos cursinhos disponibilizados na Casa do Jovem, estrutura da SJ montada para atender os jovens guarulhenses. No momento, as inscrições para as aulas não estão abertas, pois a Pasta está buscando a melhor forma de fornecer esses cursos.

O restante dos livros será, em breve, doado para instituições e cursinhos comunitários da cidade. A equipe da SJ está realizando um levantamento desses locais e verificando em quais estão acontecendo aulas, mesmo que de forma online.

Instituições interessadas podem entrar em contato pelo telefone (11) 2408-5604 e se cadastrar. É necessário obter toda a documentação que comprove o trabalho social realizado.

Para o subsecretário da Juventude, César Sousa, a doação será de grande valia para os jovens mais carentes. “Muitas vezes os nossos jovens não têm acesso a materiais de qualidade para que possam estudar e conseguir ingressar em uma universidade. Essas apostilas serão mais um auxílio na mão de quem quer crescer e evoluir nos estudos”, comentou.