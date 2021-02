Projeto Music’Arte explora universo musical com workshops, shows e bate-papos com artistas

Explorar o universo da produção musical a partir de workshops de instrumentos musicais, shows e bate-papos com instrumentistas, compositores, arranjadores, produtores, engenheiro de áudio, entre outros. Até o mês de março, às sextas e sábados, sempre às 20h, o projeto Music’Arte apresenta transmissões ao vivo com cerca de uma hora de duração, realizadas diretamente do London Estúdio, em Guarulhos, para o canal oficial do Music’Arte no YouTube, no endereço https://www.youtube.com/channel/UCSyLE1gZ48neCwerLoah5kg.

Idealizado pelo proponente Romulo Fernandes Montarroios, Music’Arte é um projeto aprovado pelo Fundo Municipal de Guarulhos, o FunCultura, contemplado com recursos federais da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), que prevê auxílio emergencial para o setor cultural durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia da Covid-19. Dessa forma, os recursos recebidos para sua execução movimentam a cadeia do setor cultural e beneficiam artistas, produtores e técnicos, entre outros.

Programação

No próximo dia 19 (sexta-feira), o baixista, tecladista e arranjador musical Maurício “Juza Bass” oferece um workshop de baixo. Ao longo da transmissão, o artista aborda temas como groove, slaps e improvisação. No sábado (20), também às 20h, a banda de rock guarulhense Sória apresenta live com repertório de músicas cheias de letras marcantes e inspiradoras.

Ainda em fevereiro, no dia 26 (sexta-feira), o músico e produtor musical Rodrigo Marquina apresenta um workshop de teclado a partir de temas como simulação, técnica e harmonia. No sábado (27), às 20h, o compositor Alessandro Sales apresenta a live Viva a Música, com repertório de músicas gospel.

Para pessoas interessadas em desvendar técnicas de produção musical, gravação e periféricos, o engenheiro de áudio André Ferreira apresenta workshop de áudio no dia 5 de março. No dia 6, o artista Roger Rock apresenta live com pop rock romântico.

No dia 12 de março, o guitarrista e produtor musical Rodrigo Venceslau apresenta workshop de guitarra a partir de técnica apurada que concilia velocidade e criatividade. Além de técnica, o encontro foca temas como timbres, improviso e solo. No sábado, dia 13 de março, a banda de rock Ilusa apresenta live-show com repertório arranjos musicais especiais, músicas influenciadas pelo punk rock e o hardcore melódico com letras inspiradas em experiências pessoais e no cotidiano.

O projeto conta ainda com workshop de bateria no dia 19 de março, sexta-feira, às 20h, com o músico Rafael Scheller. O workshop abordará temas técnicos e específicos sobre afinação e timbragem da bateria, os tipos de peles, ressonância e harmônicos nos tambores, limpeza e conservação dos tambores e dos pratos, além de truques e macetes que ajudam a lidar com situações adversas na hora de cuidar do instrumento.

Além do workshop, Rafael Scheller também oferece minicurso de bateria, disponível no canal do YouTube do projeto em quatro episódios nos dias 22, 23, 24 e 25 de março, às 20h, com duração total de quatro horas, ocasião em que aprofunda técnicas e fundamentos de mãos e pés, primeiros ritmos na bateria, teoria musical básica e exercícios, os principais rudimentos na bateria, técnicas e viradas, além da apresentação de temas instrumentais acerca da matéria estudada.

No encerramento do projeto, que acontece na sexta-feira, 26 de março, também às 20h, os representantes do projeto Music’Arte farão uma live na qual abordam pontos importantes do projeto, como as oportunidades geradas, divulgação entre os artistas locais, os temas e quadros abordados e o alcance dos eventos de modo geral. Para mais informações sobre os eventos culturais que acontecem na cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.