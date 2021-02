Conselho Municipal de Saúde tem novo presidente

Em eleição realizada na tarde desta quinta-feira (11), o enfermeiro e atual coordenador da Atenção Primária à Saúde de Guarulhos, Paulo Alexandre de Moraes, tornou-se o novo presidente do Conselho Municipal de Saúde. Candidato único à presidência, foi eleito por seus pares com 30 votos favoráveis e seis abstenções. Ele substituirá funcionária de carreira Luciana Zanotto, que ficou durante um ano à frente do órgão.

A vice-presidência será ocupada pelo padre Bruno Otenio, que venceu Marcelo Marchi, representante dos usuários do SUS, por 21 votos contra 13 e duas abstenções. Enfermeiro na Secretaria da Saúde de Guarulhos desde 2008, Paulo Alexandre de Moraes assume a presidência do órgão com a expectativa de dar continuidade ao diálogo entre os conselheiros e a gestão.

“Vou trabalhar para que as reuniões do Conselho Municipal de Saúde sejam espaços de transparência propícios ao debate, o que considero extremamente importante para o fortalecimento do controle social e aprimoramento do SUS”, defendeu o gestor.

O Conselho Municipal de Saúde é um órgão autônomo, de caráter permanente, propositivo, fiscalizador e deliberativo. Ele atua na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde do município, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, conforme estabelece a legislação federal.

Ele é composto por 80 integrantes (40 titulares e 40 suplentes), sendo 50% de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 25% de profissionais da área e 25% de prestadores de serviços ao SUS e gestores. Com exceção da presidência e dos representantes da população que usa o SUS, os demais membros, ou seja, os trabalhadores representantes da Secretaria Municipal da Saúde, dos hospitais estaduais sediados na cidade e dos serviços conveniados ou contratados pelo município são empossados por meio de indicação.