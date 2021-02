Novo episódio do Quarentena Incinerante aborda a relação entre o corpo e a câmera

O Corpo e a Câmera: formas mediadas da presença na cena é o tema de debate do novo episódio do Quarentena Incinerante, que vai ao ar na próxima segunda-feira (22), às 19h, transmitido pelas redes sociais do Cineclube Incinerante no Facebook e no YouTube. A 2ª temporada do Quarentena Incinerante é um projeto aprovado pelo FunCultura, Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, e contemplado com recursos federais da Lei Aldir Blanc.

Nesse episódio, a mediadora Pamela Regina, curadora do Cineclube Incinerante, convida as artistas Isabel Beitler e Ju Seabra para abordar a relação corpo-presença no audiovisual e compreender como esse eixo de pesquisa se desenvolve a partir dos olhares da atuação do intérprete e da direção.

O encontro trata de um processo de criação que envolve a relação e o diálogo entre o ator e a direção, na qual ambos desenvolvem linguagens, pesquisas e técnicas, mantendo-se abertos e dispostos para as descobertas da produção, tanto no cinema quanto no teatro.

Outro aspecto do encontro busca desvendar os efeitos responsáveis por tornar o corpo, com seus dispositivos, expressões, memórias e desejos, o foco da presença na cena.

Para mais informações acesse https://www.facebook.com/cineclube.incinerante.

Para saber mais sobre os eventos culturais que acontecem na cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Quarentena Incinerante – O Corpo e a Câmera: formas mediadas da presença na cena

Artistas convidadas: Isabel Beitler e Ju Seabra

Data: segunda-feira, 22 de fevereiro

Horário: 19h

Evento online transmitido pelas redes sociais do Cineclube Incinerante:

Facebook: https://www.facebook.com/cineclube.incinerante

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC0EcRiYuMcQCyGRpTWLvQ4w