Projeto Inspira convida profissionais da área artística para encontros virtuais

Circo, palhaçaria, confecção e manipulação de bonecos são alguns dos temas abordados pelo Projeto Inspira, que ao longo de sete encontros virtuais, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h, convida profissionais atuantes na área artística para bate-papos bastante descontraídos. Abertas ao público em geral, as lives serão transmitidas pelo Instagram, no endereço https://www.instagram.com/atriztitazevedo/.

Os encontros são mediados pela atriz Tita Azevedo, proponente do Projeto Inspira junto ao Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos (FunCultura) e à Lei Aldir Blanc. O projeto tem o intuito de promover conhecimento e compartilhamento de experiências através de aulas abertas sobre diversos assuntos ligados à arte.

Na estreia dos encontros, que acontece no próximo dia 22, o Projeto Inspira apresenta o produtor e dramaturgo Antônio Ranieri para um bate-papo sobre roteiro e dramaturgia. No dia 24, o ator e bonequeiro Nilton Marques desvenda a magia da manipulação de bonecos. Para aguçar ainda mais a curiosidade dos participantes, o construtor de bonecos Sandro Gattone fala sobre confecção de personagens no dia 26 de fevereiro.

Os encontros continuam também em março. No dia 1º, a atriz Alessandra Siqueira revisita sua profissão para falar sobre o tema palhaçaria. No dia 3, o produtor cultural Bruno Otávio debate a elaboração de projetos culturais. No dia 5, Hernani Albuquerque, ex-atleta da Seleção Brasileira de Ginástica Artística, encanta os participantes ao falar sobre circo. O encerramento dos encontros acontece no dia 8, com a participação do produtor Adan Oliveira, que aborda o tema produção musical.

Programação

· 22 de fevereiro, segunda-feira: Antônio Ranieri – Roteiro e dramaturgia

· 24 de fevereiro, quarta-feira: Nilton Marques – Manipulação de bonecos

· 26 de fevereiro, sexta-feira: Sandro Gattone – Confecção de bonecos

· 1º de março, segunda-feira: Alessandra Siqueira – Palhaçaria

· 3 de março, quarta-feira: Bruno Otávio – Elaboração de projetos culturais

· 5 de março, sexta-feira: Hernani Albuquerque – Circo

· 8 de março, segunda-feira: Adan Oliveira – Produção musical

Para mais informações sobre eventos culturais na cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Projeto Inspira

Data: dias 22, 24 e 26 de fevereiro; dias 1°, 3, 5 e 8 de março

Horário: 19h

Evento online, transmitido pelo Instagram https://www.instagram.com/atriztitazevedo/