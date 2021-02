Cultura popular guarulhense é destaque em episódios do Revelando SP Online

A culinária guarulhense, as danças características dos grupos populares da cidade, o artesanato local e as tradições indígenas são algumas das manifestações artísticas apresentadas na série de episódios do projeto Revelando SP Online. A série é parte do evento de economia criativa e cultura tradicional realizado pelo governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, para celebrar e valorizar a cultura popular e tradicional de São Paulo.

No primeiro episódio, disponível no canal oficial do Cultura em Casa no YouTube, no endereço https://youtu.be/rgMvpK6c1nM, é possível conhecer um pouco mais sobre o município de Guarulhos por meio da tradição da Folia de Reis Estrela Guia, comemoração em homenagem aos Três Reis Magos, e pela culinária do Recanto Quiguiriçá – Culinária Tradicional de Terreiro de Umbanda, com suas tradicionais paçocas de amendoim e de carne seca.

A série de vídeos apresenta ainda as danças populares da Folia de Reis Estrela Dalva, manifestações tradicionais indígenas da etnia tupi, além do processo de produção artística dos trabalhos em madeira do artista Dairo Correia Silva e confecção de artigos feitos com couro pelo artesão Linton Roberto Manrique Maldonado.

Para acompanhar a série de vídeos do projeto Revelando SP Online e a agenda com toda a programação do Cultura em Casa, acesse a plataforma www.culturaemcasa.com.br. Se você quer saber mais sobre os eventos culturais que acontecem em Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.