Fazenda e Saúde realizam audiências públicas nesta semana na Câmara Municipal

Da Redação

[email protected]



Na quinta feira (25), por meio de videoconferência, está prevista a realização de audiência pública de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2020 por parte da Secretaria da Fazenda com início às 11h. O encontro atende à Lei de Responsabilidade Fiscal e deverá contar com o secretário municipal da Fazenda e sua equipe, representando a Prefeitura.



Pelo Legislativo guarulhense, participam os integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento. Na sexta-feira, dia 26,, às 9h, será a vez da Secretaria Municipal de Saúde, também em audiência pública, apresentar sua prestação de contas referente ao 3° quadrimestre de 2020. Devem estar presentes o titular da pasta, acompanhado de sua equipe, e os integrantes da comissão de Higiene e Saúde Pública.

As audiências públicas poderão ser acompanhadas pela internet, a partir do site da Câmara ou diretamente pelas redes sociais do Legislativo.