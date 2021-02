Prefeitura de Guarulhos adia volta às aulas presenciais para 16 de março

A Prefeitura de Guarulhos adiou o retorno das aulas presenciais dos alunos da rede municipal para o dia 16 de março. As unidades escolares farão o atendimento no sistema híbrido e com o limite máximo de 30% de ocupação das salas de aula, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária e dependendo do cenário da pandemia na cidade.

O retorno dos alunos será de forma gradual e facultativa, considerando a decisão de cada família. Além disso, todos os profissionais que estarão trabalhando de forma presencial nas escolas da rede municipal serão testados para o coronavírus antes de retomarem as atividades a fim de garantir a segurança.

Desde o dia 9 de fevereiro a Prefeitura, por meio do programa Saberes em Casa, oferece conteúdos educativos e lúdicos para cada etapa e modalidade de ensino, incluindo os alunos da Educação de Jovens e Adultos. A programação é veiculada no canal do YouTube da Secretaria de Educação e na TV Câmara e tem duração média de 40 minutos, de segunda a sexta-feira. Já o ensino remoto está sendo oferecido desde o dia 22 de fevereiro com a orientação da Pasta de Educação, de acordo com a autonomia de cada unidade escolar.