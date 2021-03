Cia. Os Antiquados leva espetáculo gratuito a escolas e espaços da periferia de Guarulhos

O espetáculo Magiclown: um Show de Magia e Palhaçaria, da Cia. Os Antiquados, chega gratuitamente às escolas e espaços descentralizados da cidade de Guarulhos entre os meses de março e maio. A iniciativa busca atingir comunidades em situação de vulnerabilidade social levando diversão para crianças e adultos. O espetáculo tem duração de 40 minutos.

As apresentações fazem parte do projeto Do CEU ao Picadeiro, idealizado por Genilson Silva e Pamela Costa e aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, o Funcultura, contemplado com recursos federais da Lei Aldir Blanc.

O Magiclown reúne a palhaçaria clássica com a moderna. O projeto tem como objetivo causar muitos risos e também mostrar ao público que todos que estão ali assistindo podem ser o que quiserem, basta despertar a força interior que há dentro de cada um e ir atrás dos seus sonhos.

Sinopse – Tudo está na mais perfeita harmonia para iniciar a grande apresentação, até que Buni, uma palhaça que o que tem de alegria no coração tem de atrapalhada, comete uma tremenda gafe e acaba colocando Tamarindo e ela numa enrascada pra lá de mágica: dispensa os artistas internacionais que fariam as apresentações do dia.

Após a confusão, eles se veem na difícil tarefa de encontrar uma solução, afinal a plateia está esperando e o show tem que continuar. Tamarindo tem uma brilhante ideia que pode mudar o rumo do que até então seria um desastre. Mas será que dará certo? Um mágico, um ilusionista e dois narizes vermelhos, sem dúvida um show com requinte de palhaçadas. O Magiclown é um espetáculo que veio para encantar e divertir adultos e crianças de forma excêntrica e singular.

Para conhecer a programação e saber mais sobre o trabalho da Cia. Os Antiquados acesse as redes sociais da trupe no Facebook (https://www.facebook.com/os.antiquados), Instagram (https://www.instagram.com/os.antiquados/) e YouTube (https://youtube.com/playlist?list=PLnf2rFDcmyvo2EUaS0wrku7qsjjAUtvcJ) e fique por dentro das novidades. Para saber mais sobre os eventos culturais que acontecem na cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.