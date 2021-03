Carbônica lança série de entrevistas com artistas e produtores guarulhenses

Nesta sexta-feira (5), às 12h, o guitarrista Juan de Las é o convidado para a estreia do programa Carbônica Apresenta, encontro virtual veiculado pelo canal da banda no YouTube, no endereço https://www.youtube.com/carbonicarock. Carbônica Apresenta é um programa de entrevistas com cinco episódios, realizado por meio do Fundo Municipal de Cultura (Funcultura) com recursos federais da Lei Aldir Blanc.

A série de entrevistas quinzenais conta ainda com a participação de artistas e produtores guarulhenses de diversas linguagens como cinema, artes plásticas, fotografia, poesia e teatro. O objetivo da série é mostrar ao público quem são os artistas de Guarulhos responsáveis por conectar ideias e fazeres artísticos.

Idealizado por Will Barbosa, guitarrista e vocalista do Carbônica, o projeto consolida-se no histórico de ligações da banda com artistas de outras linguagens, sobretudo por meio do coletivo Projeto CLAM, do espaço cultural Casa CLAM e do Selo CLAM.

Muito além da música, Carbônica Apresentatambém considera a riqueza das manifestações culturais em Guarulhos, que possui inúmeros artistas e produtores talentosos em linguagens como teatro, cinema, artes plásticas, fotografia, cultura popular, quadrinhos, poesia, palhaçaria, artesanato, grafite, moda e ilustração, entre outras.

Sobre a banda Carbônica – Formada em Guarulhos em 2010, a banda de rock Carbônica possui ritmo efervescente e explosivo, cantado em português. Em sua trajetória, coleciona mais de 300 shows realizados no país, entregando ao público uma sonoridade pulsante, com riffs que vão do disco-punk ao post-garage e letras provocadoras.

O Carbônica está trabalhando na sua quinta compilação, no álbum intitulado Apartamento 41, com oito faixas compostas durante o período de isolamento social e que retratam as reflexões, angústias, sabores e dissabores de viver em uma grande cidade.

Em 2019 lançou o álbum Carbônica, com grande show no Sesc Guarulhos, ocasião em que a banda convidou Érika Martins e Gabriel Thomaz, do grupo Autoramas, para um set especial. Para saber mais sobre a banda acesse https://www.facebook.com/CarbonicaOficial. Para conhecer outros eventos culturais que acontecem em Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Carbônica Apresenta, com Juan de Las

Data: sexta-feira, 5 de março

Horário: 12h

Encontro virtual veiculado pelo YouTube: https://www.youtube.com/carbonicarock