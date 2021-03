Agentes de leitura participam de encontro com membros da Academia Guarulhense de Letras

Da Redação

Agentes de leitura do programa Mais Cultura em Guarulhos participaram nesta quarta-feira (3) de bate-papo online com membros da Academia Guarulhense de Letras (AGL), uma inciativa da Secretaria de Cultura para aproximar os jovens bolsistas de alguns dos principais escritores da cidade.

Durante o encontro de caráter formativo, que durou cerca de uma hora e foi mediado pelo presidente da AGL, o escritor e jornalista Valdir Carleto, os bolsistas entraram em contato com o universo literário guarulhense, importante para ampliar seu repertório para atuação com grupos da comunidade e realizar atividades literárias pertinentes ao projeto.

“A iniciativa de colocar esses jovens para dialogar com os escritores da cidade permite que eles conheçam um pouco mais sobre a história de Guarulhos, aqui representada por personalidades brilhantes”, comemorou o secretário de Cultura, Professor Jesus, ao receber a visita dos acadêmicos Valdir Carleto, Bosco Maciel, José Augusto Pinheiro e Jandilisa Grassano, artista plástica, poetisa e pianista, recém-ingressante na AGL, na sede da Pasta de Cultura.

Encontros quinzenais – O bate-papo com os escritores da AGL encantou os participantes, que ficaram ansiosos pela realização de novos encontros. A agente de leitura Gabriela de Andrade Sepúlveda, 20 anos, conta que gostou muito de conhecer a jornalista Valdir Carleto. “Ele partilhou um pouco de sua história e trajetória como autor do livro Era Apenas uma Brincadeira, deu diversas dicas, contou sobre seu próximo livro e a história por trás do nome da obra. Estou muito ansiosa para conhecer os outros membros da academia”.

Entusiasta das palavras e do incentivo à leitura, Carleto também ficou satisfeito com esse momento junto aos mais jovens. “Queremos oferecer a esses jovens muito mais que literatura. O intuito é proporcionar momentos verdadeiros sobre diferentes manifestações das artes, e em breve levar essa proposta também para as escolas públicas e os CEUs de Guarulhos”, explicou Carleto. O próximo encontro quinzenal contará com a participação do jornalista José Augusto Pinheiro.

Programa Agentes de Leitura

Até o dia 10 de março a Prefeitura de Guarulhos está com inscrições abertas para a seleção de agentes de leitura do programa Mais Cultura, conforme edital publicado no Diário Oficial de 24 de fevereiro de 2021. A iniciativa, parceria da Secretaria de Cultura com o Ministério da Cidadania, prevê a concessão de bolsas de complementação de renda a jovens com idades entre 18 e 29 anos.

O programa é destinado a residentes fixos no município de Guarulhos, sem vínculo empregatício, que tenham concluído ou estejam cursando o 3º ano do Ensino Médio até a data de inscrição. É necessário ainda comprovar, caso tenha, registro no Cadastro Único do governo federal (Número de Identificador Social – NIS) do programa Bolsa Família.

Para participar os interessados devem se inscrever pessoalmente no Conservatório Municipal, que fica na rua Abílio Ramos, 122, Macedo, de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2087-7441.