Guarulhos aplicará somente a 2ª dose contra a covid-19 nesta quinta-feira

A partir desta quinta-feira (4) a Prefeitura de Guarulhos aplicará apenas a segunda dose contra a Covid-19 em idosos com 85 anos ou mais e em trabalhadores da saúde de consultórios e clínicas particulares. A vacinação da população com idade igual ou maior que 77 anos ficará suspensa até que o Governo do Estado libere mais imunizante para este público, uma vez que o quantitativo de vacinas Coronavac liberado no final de semana para essa faixa etária já acabou.

Das 3.230 vacinas da Coronavac que Guarulhos recebeu para essa faixa etária neste fim de semana, apenas metade foi utilizada, uma vez que a outra parte ficará reservada para garantir a segunda aplicação no público imunizado nesta quinta-feira. Já a segunda dose para os idosos de 85 anos ou mais e para os trabalhadores de saúde está reservada e será disponibilizada nesta quinta e sexta-feira, dias 4 e 5, em quatro polos de vacinação, que funcionarão das 9h às 17h com atendimento em sistema drive-thru e também para pedestres, exclusivamente para idosos.

Os polos são: Bosque Maia (avenida Paulo Faccini, s/nº), UBS Morros (rua Delmiro, 299), UBS Inocoop (rua Elias Dabarian, 310) e CEU Pimentas (estrada do Caminho Velho, 351). Para tomar a segunda dose a pessoa precisa apresentar o comprovante da primeira e documento de identidade com foto e CPF. Dados provisórios e sujeitos a alterações do Sistema Vacivida, atualizados até as 13h desta quarta-feira (3), apontam que Guarulhos já administrou 51.064 vacinas contra a Covid-19, sendo 40.760 da primeira dose e 10.304 da segunda.