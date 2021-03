Festival Filme Possível debate o processo de criação de curtas nesta sexta-feira

O quarto encontro ao vivo promovido pelo Festival de Cinema Filme Possível, que acontece nesta sexta-feira (12) a partir das 19h, conta com a participação do produtor audiovisual Fábio Rodrigo, ícone do “cinema de quebrada”, para debater o processo de criação de curtas. A live é transmitida pelo canal do festival no YouTube, no endereço https://www.youtube.com/channel/UC7BNNTUKacX4hei_u1nGqsw.

Mediado pelo cineasta Guilherme Severo, idealizador e curador do festival, o evento conta também com a participação de Edson Murata, do Cineclube Incinerante. O encontro aborda ainda a realização e os caminhos dos futuros festivais cinematográficos no Brasil.

Premiado no consagrado Festival de Cinema de Gramado em 2016 e 2018, Fábio Rodrigo produziu três filmes em seu início de carreira: Lúcida, Kairo e Entre Nós e o Mundo. Os filmes estão disponíveis no canal do Filme Possível no YouTube.

“Fiquei muito feliz com o convite e com a homenagem do festival. Vou falar um pouco sobre a caminhada dos meus filmes, desde o primeiro, feito de forma totalmente artesanal e amadora, até chegar aos grandes festivais do país e receber premiações importantes”, pontuou Rodrigo.

A programação do Festival de Cinema Filme Possível é 100% online, gratuita e traz profissionais do setor cinematográfico para debates abertos ao público em geral. O projeto é viabilizado pelo Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, o Funcultura, com recursos federais da Lei Aldir Blanc.

Serviço

Festival de Cinema Filme Possível

Encontro virtual com Fábio Rodrigo e Edson Murata

Data: sexta-feira, 12 de março

Horário: 19h

Evento online e gratuito, transmitido pelo YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7BNNTUKacX4hei_u1nGqsw.