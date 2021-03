Prefeitura inicia reforma do sistema de drenagem no Jardim Nova Cidade

A Prefeitura de Guarulhos iniciou nesta terça-feira (9) a reforma do sistema de drenagem da avenida Maria do Socorro e Silva Bezerra (altura do número 1.400), no Jardim Nova Cidade. No local, o desgaste da tubulação ao longo do tempo, somado à chuva forte da última segunda-feira, ocasionou o afundamento do solo. O trabalho é feito pela Administração Regional Pimentas, da Secretaria de Serviços Públicos.

A reforma inclui o alinhamento da tubulação e a reconstrução do poço de visita (estrutura instalada na rede de drenagem que liga as bocas de lobo à rede coletora de águas pluviais, permitindo o acesso para limpeza e inspeção) para melhorar o escoamento de água e assim aumentar a segurança de quem reside ou transita pelo local. O trabalho tem o apoio da Sabesp.

A recomposição do asfalto da via será feita pela Proguaru após o término da reforma, previsto para esta sexta-feira (12).

Administrações regionais – As administrações regionais da Prefeitura são instâncias descentralizadas da administração direta que atuam no âmbito territorial para o atendimento de serviços de manutenção, conservação e limpeza da cidade.

Solicitações de serviços devem ser feitas na Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão, que, devido à pandemia do novo coronavírus, está atendendo pelo telefone (11) 2475-8651, das 8h às 15h, ou pelo e-mail [email protected].