Em sua segunda temporada, programa Saberes em Casa mantém média de visualizações

Desde a estreia da segunda temporada do programa Saberes em Casa, neste ano, o número de visualizações se mantém contínuo no canal da Secretaria de Educação de Guarulhos no YouTube, com uma média de 25 mil por vídeo. Com base em levantamento realizado pelo Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (Doep) com gestores e professores das unidades escolares, a nova organização específica para cada etapa e modalidade de ensino tem garantido o contínuo acompanhamento da programação pelos alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de ensino.

Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Educação, o programa Saberes em Casa possui embasamento teórico, alinhado com a Proposta Curricular da rede – Quadro de Saberes Necessários (QSN). As propostas educativas, de caráter remoto, têm por objetivo complementar e auxiliar os estudantes no processo de ensino e aprendizagem, de acordo com o calendário escolar.

Nesta temporada os educandos e famílias podem acessar o site saberesemcasa.guarulhos.sp.gov.br, atualizado diariamente com os novos episódios, desafios do dia, atividades extras e materiais de apoio, que podem ser utilizados pelos professores, pelas famílias e principalmente pelos alunos.

Trabalho em conjunto

A Secretaria de Educação vem orientando todos os profissionais da área pedagógica desde o início da pandemia, com reuniões e publicações de documentos de apoio. Todas as decisões foram tomadas de forma coletiva e democrática pelo grupo de trabalho, formado por representantes dos segmentos que compõem as equipes escolares, supervisores escolares, chefias do Doep e representantes do Conselho Municipal de Educação. Neste momento é necessário que todos estejam com o mesmo propósito: garantir os direitos de aprendizagem dos estudantes.

Para a professora Joyce Recco, que apresenta o quadro “É Brincando que se Aprende”, a fórmula de sucesso do Saberes em Casa tem muitos ingredientes, como acesso, horário, equipe e o amor ao projeto. A professora ressalta que em tempos de pandemia e distanciamento físico a equipe de professores está empenhada em proporcionar múltiplas possibilidades de aprendizagem para os educandos.

“Muitas famílias não conseguiriam acompanhar as atividades com os educandos nos horários convencionais, mas como os episódios ficam disponíveis no YouTube os responsáveis conseguem se organizar no tempo e dias da semana que são mais convenientes. O educando que não possui internet banda larga ou dados móveis pode acompanhar pela televisão (mais informações no final do texto). Além disso, a equipe é formada, em sua maioria, por professores com bastante experiência e criatividade, não é algo feito por roteiristas que não entendem da parte pedagógica, tudo que está no programa foi planejado com carinho e dedicação”, destaca Joyce.

Diversos alunos têm participado das atividades do Saberes em Casa com grande entusiasmo e assiduidade. Enzo Santos do Nascimento, cinco anos, estágio II da EPG Zélia Gattai, está sempre preparado para as propostas educativas sugeridas pelo programa. “Eu gosto muito, no Saberes em Casa, quando a professora conta história, na hora das atividades quando usamos tinta, lápis, canetinha e, principalmente, no momento do programa que a gente aprende sobre as coisas. Essa semana foi muito legal, nós aprendemos sobre as minhocas, como elas vivem e comem”.

Para Solane dos Santos, mãe do Enzo, o novo formato permite que o filho aproveite melhor a programação, do começo ao fim. “O programa está ainda melhor agora separado por modalidade, além de ser lúdico. As propostas são bem objetivas e dinâmicas, fazendo com que ele não perca a atenção e aproveite mais os quadros”.

#SABERESEMCASA

Com a utilização da hashtag nas redes sociais pelos alunos, são valorizados momentos em família através das atividades publicadas. Usando a #saberesemcasa a interação é garantida, mobiliza o público para participar e compartilhar inúmeras atividades e desafios diários, que são direcionados para a página do Instagram Portal SE Informe.

Todas as atividades realizadas por crianças, jovens e adultos são compartilhadas frequentemente pelo Instagram SE Informe durante a semana. Os professores, pais e responsáveis enviam vídeos e fotos com os resultados das propostas virtuais do programa Saberes em Casa e também das atividades complementares sugeridas pelos professores de acordo com o planejamento e a autonomia de cada unidade escolar.

Além disso, os professores do programa Saberes em Casa têm colocado propostas de envio vídeos com perguntas sobre o que aprender a respeito do tema do mês (em março, foram recebidos mais de 80), preenchimento de formulários virtuais, chegando a quase 7 mil participantes, e jogos que podem ser compartilhados pelo WhatsApp, o que facilita a participação, pois não há consumo de dados.

Atualmente são 36 mil pessoas inscritas no canal da Secretaria de Educação de Guarulhos no YouTube. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h, no YouTube, e na TV Câmara, canal 7 (Net/Claro).