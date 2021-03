Após campanha de fãs, Chernobyl será lançada em Blu-ray no Brasil

Nove meses após os colecionadores de mídia física lançarem campanha, Chernobyl enfim será lançada em Blu-ray no Brasil. Como revelou o Blog do Jotacê (que também estava envolvido na campanha), a minissérie da HBO entra em pré-venda pela Amazon em breve.

Ainda que o lançamento de mídia física seja uma batalha constante para os colecionadores, o público anda tendo vitórias frequentes com mais e mais edições sendo lançadas no mercado brasileiro. Dentre as minisséries da HBO, Watchmen foi lançada no mercado nacional em Blu-ray e DVD, repletos de extras. Recentemente, outra campanha dessas conseguiu garantir o lançamento nacional de Liga da Justiça de Zack Snyder em questão de horas.

Chernobyl mostra os sacrifícios de mulheres e homens para salvar a Europa de um desastre inimaginável e expõe o custo das mentiras. Filmada na Lituânia, a produção comoveu espectadores ao redor do mundo ao narrar os momentos antes e depois da tragédia, que liberou material radioativo pela Bielorrússia, Rússia e Ucrânia, chegando à Escandinávia e ao oeste da Europa. A minissérie da HBO é protagonizada por Jared Harris, Stellan Skarsgård e Emily Watson.

Chernobyl também está disponível no catálogo do streaming HBO Go.