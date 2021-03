Sesc Guarulhos abre inscrições para cursos on-line gratuitos em abril

Com suas unidades e atividades presenciais paralisadas, medida adotada com vistas ao combate à pandemia do coronavírus, o Sesc Guarulhos continua oferecendo sua programação no ambiente digital. No mês de abril a programação traz diversos cursos em várias áreas de conhecimento. Com inscrições abertas a partir do dia 1 de abril, as atividades incluem os cursos Plantio a Partir de Alimentos e Compostagem em Casa, A Luz na Dança e na Performance da Cena Contemporânea, Narrativas Poéticas Femininas – Nós, Mulherxs, Modelagem 3D – Introdução ao Blender e Transgredir para Educar – debates sobre o (des)colonização nas artes visuais.

Todas as atividades são gratuitas e as inscrições podem ser feitas a partir das 14 horas do dia 1 de abril em inscricoes.sescsp.org.br

Cursos de abril



Narrativas Poéticas Femininas – Nós, Mulherxs

Com a assistente social e atriz Fernanda Gomes e a engenheira de softwares Julia Victória. Mediação: Thamires Motta, editora web do Sesc Guarulhos

Dia 8 de abril às 19h30

A ação , em formato de bate-papo com participação do público, aborda as diversas faces do feminino, da mulher cisgênero heterossexual, às mulheres transgênero, com o objetivo de dar visibilidade a todas, e incentivar o respeito à diversidade.

35 vagas.

Plantio a partir de alimentos

Com Julhiana Costal, do coletivo ArboreSer Permacultura

Dia 10 de abril, sábado, às 14h

Oficina apresenta métodos de plantio de hortaliças a partir de talos, tubérculos, sementes e raízes de alimentos frescos comprados no mercado ou na feira.

30 vagas.



A Luz na Dança e na Performance da Cena Contemporânea

Com a iluminadora Aline Santini

De 13 a 22 de abril, terças e quintas às 19h

Este curso aborda a importância da iluminação para a composição de cenas e seu impacto em apresentações de dança e demais artes performáticas, e apresenta as possibilidades de uso da luz em cena.

30 vagas.

Transgredir para Educar – debates sobre o (des)colonização nas artes visuais

Com a professora, artista visual e pesquisadora Mirella Maria

De 20 de abril a 11 de maio, terças às 19h30

A atividade abre espaço para o debate sobre as diversas possibilidades de trabalho nos processos educativos. Através do ponto de vista de diversas pesquisadoras, como Angela Davis, Toni Morrison, Oyèrónké Oy?wùmí, Bell Hooks, Nilma Lino Gomes e Djamila Ribeiro, traz diferentes olhares sobre o educar, com o objetivo de pensar em novas formas de atuação na educação.

15 vagas.



Modelagem 3D – Introdução ao Blender

Com Bruno Fiorelli, educador do Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Guarulhos

Turma 1 – de 21 de abril a 9 de junho, quartas às 19h

Turma 2 – de 23 de abril a 11 de junho, sextas, às 15h

Curso voltado a iniciantes ou interessados no mundo da modelagem 3D. Através do processo de construção de uma cena, são apresentadas as funções básicas do software livre Blender, além de técnicas de modelagem, texturização e iluminação.

20 vagas por turma.



Compostagem em casa

Com a bióloga Adriana Meireles Beani, fundadora do Projeto Eco Escola Guarulhos Sustentável

Dias 24 de abril e 1 de maio, sábados, às 10h

A bióloga Adriana Meireles apresenta o processo de funcionamento e manutenção de uma composteira em ambiente doméstico, para a reciclagem dos resíduos orgânicos gerados em ambiente residencial, como cascas de frutos e legumes, de modo a serem convertidos em adubo.

20 vagas.